Bozza Family act conterrà assegno universale per tutti i redditi

Il nuovo disegno di legge per la famiglia introdurrà l'assegno universale per i figli, valevole per tutti i redditi e incrementato del 20% per ogni figlio in più o per figli disabili.

Cosa conterrà il Family act allo studio da parte del governo? Secondo una delle prime bozze che circolano della nuova legge, esso conterrà un assegno universale desinato a chiunque abbia un figlio sotto i 18 anni, anche se ha un alto reddito.

L’assegno familiare si calcolerà come sempre in base al reddito delle famiglie e diminuisce o aumenta in base a quanto dichiarato.

Secondo Adkronos il disegno di legge contiene otto articoli che intendono dare un aiuto concreto alle famiglie italiane.

L’importo minimo di base sarà riconosciuto a tutti coloro i quali hanno almeno un figlio o una figlia, quindi esso aumenterà in base a degli scaglioni definiti da un indicatore della situazione economica familiare che altro non è se non l’Isee.

Assegno sotto forma di debito di imposta

L’assegno verrà corrisposto mensilmente in forma diretta mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta si legge nella bozza, che però non specifica se sarà un assegno universale per i figli solo dei dipendenti o anche dei figli di chi lavora con partita Iva.

Maggiorazioni per chi ha più figli

Per ogni figlio in più rispetto al primo, l’assegno universale verrà incrementato del 20% mentre chi ha figli disabili riceverà un assegno incrementato a prescindere dal numero di figli a carico.

L’assegno in fine, non concorrerà a formare il reddito complessivo del soggetto richiedente e sarà riconosciuto già dal settimo mese di gravidanza.