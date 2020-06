Slitta la fusione Fca-Psa: l’Antitrust europeo ci vuol vedere chiaro

Si profila sempre più un rinvio della fusione tra Fca e Psa dopo che la Commissione europea ha aperto una istruttoria sulla fusione. Si profila quindi un rinvio di almeno quattro mesi della fusione per attendere la risposta dell’Antitrust europeo ed evitare sanzioni o contenziosi che porterebbero a ulteriori e pesanti perdite in una situazione delicatissima per l’automotive mondiale dopo la “batosta” ricevuta dal lockdown che ha ridotto le vendite di cifre a due zeri a marzo e ad aprile.

Appena si è diffusa la notizia il titolo Peugeot (UG), quotato alla Borsa di Parigi, è crollato del -6,89%, mentre il titolo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) quotato alla Borsa di Milano per al momento il -5,77%.

Le criticità

L’Authority per la concorrenza aveva già rilevato delle criticità nella fusione dei due operatori globali dell’automotive e si prepara a prolungare di ulteriori quattro mesi l’esame del dossier, riporta Teleborsa.

Le criticità rilevate riguardano in particolare il settore dei veicoli commerciali leggeri, dei mini van e dei furgoni, dove la quota di mercato che risulterebbe dopo la fusione supererebbe la soglia consentita del 30% del mercato europeo.

Le autorità europee si attendono una risposta, entro il 17 giugno, dai gruppi automobilistici alle criticità rilevate. Tuttavia viene rilevato un certo silenzio da parte dei gruppi dell’automotive europeo e di conseguenza la Commissione europea si prepara ad annunciare una istruttoria che durerà circa quattro mesi.

Il gigante europeo dell’automotive dovrà quindi attendere e giustificare come intende evitare la posizione dominante nel comparto dei veicoli commerciali leggeri.