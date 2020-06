Calano gli scambi commerciali tra USA e Cina: -12,7% dall’inizio del 2020

L'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese ha reso noti i dati sull'interscambio commerciale del paese. A quanto si apprende dal rapporto, nel periodo gennaio-maggio le esportazioni dalla Cina verso gli Stati Uniti sono diminuite del 14,3% (137,6 miliardi di dollari), mentre gli Stati Uniti hanno esportato merci in Cina per una somma di 46,01 miliardi di dollari, ovvero il 7,6% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

A maggio il commercio tra i due paesi ha raggiunto i 46,54 miliardi di dollari: la Cina ha esportato merci per 37,22 miliardi di dollari negli Stati Uniti e l’export degli Stati Uniti in Cina si è attestato a quota 9,32 miliardi di dollari.

L'interscambio commerciale tra gli Stati Uniti la Cina ha risentito della guerra commerciale in atto tra i due paesi e nel 2019 è ammontato a 541,22 miliardi di dollari, il 14,6% in meno rispetto al 2018.

Le guerre commerciali USA-Cina e le trattative

Le due principali economie mondiali sono state coinvolte in una guerra commerciale durata un anno, nel quale Trump ha giudicato sleali le condizioni economiche e non competitivi i comportamenti della Cina.

La Cina ha rispedito al mittente tali accuse, affermando che la guerra commerciale non è vantaggiosa per nessuna delle due parti, né per l'economia mondiale. La situazione di stallo si è tradotta in una sfilza tariffe doganali sulle merci importate tra i paesi, messe per ripicca.