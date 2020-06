Coronavirus, Confcommercio: "Un imprenditore su dieci esposto all'usura"

Per Confcommercio la crisi economica causata dal lockdown avrebbe portato un gran numero di imprenditore ad essere esposti ad ingerenze esterne da parte della criminalità organizzata.

"La crisi economica ha una zona d'ombra dove rischia di rafforzarsi la criminalità. Le nostre imprese in difficoltà denunciano sempre più spesso usura, estorsioni e acquisizioni illecite".

Sono queste le conclusioni della ricerca svolta da Confcommercio sulle ripercussioni economiche del Covid-19, riferite dal presidente Carlo Sangalli:

"Abbiamo fiducia nella magistratura. E' necessaria più rapidità per far giungere i sostegni previsti dal dl Rilancio alle aziende", ha spiegato Sangalli, sottolineando come questo sia l'unico modo per combattere criminalità e ricostruire "un'economia sana".

Tornando al rapporto di Confcommercio, questo mette in luce un incremento significativo dei casi di usura e dei tentativi da parte delle organizzazioni criminali di mettere le mani sulle aziende, tutti fattori che si pongono come ostacoli per la ripresa delle aziende dei settori del commercio e della ristorazione.

Secondo i dati presentati, circa l'11% delle imprese indica nella criminalità "un'ulteriore, pericoloso ostacolo" al normale svolgimento dell'attività economica.

Un 10% degli imprenditori "risulta esposto all'usura" o a tentativi di "appropriazione anomala" della propria azienda, con una percentuale che sale fino quasi al 20% per quanto concerne gli imprenditori che hanno espresso preoccupazione per eventi simili accaduti nel proprio quartiere o nella zona di riferimento dell'attività.

Appena una settimana fa, un'altra ricerca pubblicata da Confcommercio aveva fatto emergere il rischio di fallimento per il 28% delle imprese ripartite dopo il lockdown.