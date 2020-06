Il virus cambia la spesa degli italiani: il cibo al primo posto

Continuano ad essere registrati gli effetti del Coronavirus sulla spesa e la vita delle famiglie italiane. Da una parte abbiamo un crollo dei consumi, con una contrazione della spesa di circa 35 miliardi di euro, dall'altra abbiamo spese più mirate e concentrate sul cibo e sui beni essenziali. In calo anche la spesa nel settore dei trasporti e delle utenze.

​"L’emergenza coronavirus ha modificato sensibilmente non solo i comportamenti economici dei consumatori, ma anche i bilanci delle famiglie, consentendo risparmi su alcune voci di spesa ma determinando maggiori esborsi per alcuni settori" spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi nella sua analisi.

Considerando la spesa annua della famiglia tipo, quest'ultima spende in media +150 euro su base annua per il cibo, cifra che può arrivare fino a 206 euro per un nucleo con due figli. Mentre però la spesa per il cibo aumenta, calano i consumi negli altri settori, si risparmia per gli spostamenti anche grazie alla sensibile riduzione delle tariffe nel comparto trasporti (-4,1%) dovuto al crollo dei listini dei carburanti, raggiungendo un -229 euro per una famiglia con due figli.

Altra voce che impatta sui bilanci familiari e che risulta in calo è quella relativa alla casa (Abitazione, acqua, elettricità e combustibili) che scende del -4,4%, determinando un risparmio su base annua pari a -505 euro per un nucleo con due figli e -476 euro per la famiglia tipo.

In merito all'aumento dei prezzi durante l'avvio della fase 2, l'associazione consumatori aveva lanciato l'allarme su un aumento indiscriminato dei prezzi, sul contributo obbligatorio di solidarietà detto Tassa Covid alla vendita dei kit igienici nei saloni di bellezza.