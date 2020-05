Lufthansa non esclude l'opzione di fallimento se non riceverà pacchetto di aiuti

"Il rifiuto del pacchetto di sostegno è un segnale per il governo federale di rinegoziare i termini con Bruxelles", ha detto un membro del consiglio di amministrazione di Lufthansa, come riportato dal settimanale Focus.

Secondo la fonte, come citato nel rapporto, la società ritiene che il fallimento possa diventare più vantaggioso degli aiuti di Stato e, pertanto, non esclude questa opzione. A titolo di esempio dei vantaggi, hanno affermato che optando per il fallimento, Lufthansa sarà in grado di sospendere il rimborso dei biglietti venduti per un importo complessivo di 1,8 miliardi di euro. Faciliterebbe anche i licenziamenti e le chiusure di filiali non redditizie, secondo il rapporto.

Lufthansa che attualmente sta perdendo circa un milione di euro ogni ora, userà "la rete di sicurezza" dell'azienda di 4 miliardi di euro in autunno.

Lunedì, il governo tedesco ha approvato un salvataggio di nove miliardi di euro ($ 9,8 miliardi) per Lufthansa in cambio di una quota del 20% nella società attraverso l'emissione di azioni aggiuntive di Deutsche Lufthansa AG, nonché concessioni di decollo e posti di atterraggio con compagnie aeree rivali.

Il consiglio di sorveglianza di Lufthansa ha respinto questi termini mercoledì.