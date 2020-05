Cremlino: piani del Nord Stream 2 invariati, sanzioni sono contrarie a leggi internazionali

La Russia considera le sanzioni contro il progetto Nord Stream 2 una concorrenza sleale e una violazione del diritto internazionale, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Ha aggiunto che i piani della Russia sull'attuazione del progetto rimangono invariati.

"Il nostro atteggiamento nei confronti di qualsiasi esercizio di sanzione è ben noto. Questo atteggiamento non cambia, è estremamente negativo", ha affermato Peskov.

In precedenza, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Germania Richard Grenell ha dichiarato in un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt che il Congresso degli Stati Uniti avrebbe potuto approvare nuove sanzioni contro il Nord Stream 2 per impedire l'inaugurazione dell'oleodotto. L'ambasciatore non ha specificato in che modo sarebbe stato attuato, ma ha affermato che le società che forniscono manutenzione tecnica del gasdotto potrebbero essere soggette a multe.

Cos'è il Nord Stream 2

Il Nord Stream 2 è una joint venture della russa Gazprom e di cinque società europee. Il gasdotto trasporterà fino a 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia alla Germania attraverso le acque territoriali o le zone economiche esclusive di Danimarca, Finlandia, Germania, Russia e Svezia.

Gli Stati Uniti e diverse nazioni europee hanno ripetutamente sollevato obiezioni al progetto, sostenendo che questo prodotto darà a Mosca una leva per fare pressioni sull'UE. Nel 2019, Washington ha incluso sanzioni contro le aziende coinvolte nel progetto nel suo bilancio per la difesa del 2020. Tuttavia, i membri chiave del progetto, compresa la Germania, insistono sul fatto che l'impresa sia di natura puramente economica.