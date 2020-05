Inps, oltre 100mila domande per Reddito d’emergenza. Come si ottiene?

Sono giunte all’Inps 100.258 domande per richiedere il Reddito di emergenza previsto dal decreto Rilancio e destinato alle famiglie sprovviste di qualsiasi forma di sostegno al reddito.

63.140 sono le domande inviate direttamente dai cittadini, mentre 37.118 sono quelle giunte all’Istituto attraverso i patronati.

Per quanto riguarda l’indennità prevista per i lavoratori domestici regolari, le domande per ottenere i 500 euro ammontano a 44mila. Questi riceveranno 500 euro di indennità per i mesi di aprile e di maggio.

Come si ottiene il Reddito di emergenza

Per ottenere il Reddito di emergenza è necessario redigere una dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee per calcolare il valore reddituale del nucleo familiare richiedente.

Le famiglie senza minori dovranno presentare l’Isee ordinario o corrente, mentre le famiglie dove è presente almeno un minore dovranno presentare l’Isee minorenni.

Il minimo è di 400 euro, che aumentano in base a vari coefficienti stabiliti dall’Inps. Il massimale è di 840 euro, destinato a famiglie dove sono presenti tre adulti di cui uno disabile grave e tre minorenni.

Una famiglia composta da tre adulti e due minorenni riceve 800 euro.