Boeing riavvia la produzione del 737 MAX

Boeing ha ripreso la produzione del suo aereo 737 MAX presso lo stabilimento di Renton, Washington dopo aver interrotto la produzione a gennaio. La società aumenterà gradualmente la produzione nel corso del prossimo anno implementando più di una dozzina di iniziative incentrate sul "miglioramento della sicurezza sul lavoro e della qualità del prodotto".

"Siamo stati in un viaggio continuo per evolvere il nostro sistema di produzione e renderlo ancora più efficiente", ha dichiarato Walt Odisho, vicepresidente e direttore generale del programma 737. "Queste iniziative sono il prossimo passo nella creazione di un ambiente di costruzione ottimale per il 737 MAX", cita Odisho Fox News.

In precedenza Boeing aveva temporaneamente chiuso tutte le sue strutture produttive nell'area di Seattle a marzo per frenare la diffusione della pandemia del COVID-19. Il mese scorso, Boeing ha annunciato che avrebbe riaperto le sue strutture nell'area di Washington di Puget Sound e a Filadelfia per riprendere la produzione del 737.

La pandemia ha gravemente colpito la società, causando una perdita di $641 milioni nel primo trimestre, circa 150 annullamenti di ordini per il 737 Max e un ritardo nell'approvazione dell'aereo da parte della Federal Aviation Agency.

Gli incidenti e lo scandalo del 737 MAX

Nel marzo 2019, un 737 MAX della Ethiopian Airlines si è precipitato vicino alla città etiope di Debre Zait uccidendo 157 persone. Nell'ottobre 2018, un Boeing 737 MAX 8 della compagnia aerea low cost Lion Air si è schiantato dopo essere decollato da Giacarta e uccidendo 189 persone.

Dopo le catastrofi, circa 20 paesi hanno chiuso il territorio per il passaggio di aeromobili di questo modello. Molte compagnie aeree hanno abbandonato l'uso del Boeing 737 MAX 8.

Durante l'indagine, sono stati rilevati possibili errori nel funzionamento dei sistemi aeronautici. Alla Boeing, hanno iniziato a correggere le carenze e il programma di addestramento dei piloti è stato aggiornato.