Gentiloni: Recovery Fund da €750 miliardi. Italia riceverà la quota più alta

Il Commissario Europeo per l'Economia Paolo Gentiloni ha dichiarato che il pacchetto per affrontare la crisi sarà composto da €500 miliardi di sovvenzioni e €250 di prestiti.

Secondo quanto affermato dal Commissario UE all'Economia Paolo Gentiloni la Commissione Europea avrebbe proposto un Recovery Fund da €750 miliardi che si aggiungerà agli altri strumenti per affrontare la crisi.

Secondo Gentiloni questa è "una svolta per fronteggiare una crisi senza precedenti". A quanto pare il pacchetto sarà costituito da €500 miliardi di sovvenzioni e di €250 miliardi di prestiti.

Inoltre all'Italia dovrebbe essere destinata la quota più alta che, secondo quanto proposto dalla Commissione Europea, ammonterebbe a 172,2 miliardi. Di questa somma poco meno di €82 miliardi saranno stanziati come aiuti mentre quasi 91 saranno versati come prestiti. L'Italia è seguita dalla Spagna con un totale di 140,4 miliardi, divisi tra 77,3 miliardi di aiuti e 63,1 miliardi di prestiti.

Il debito dovrà essere rimborsato tra gli anni 2028 e 2058, attraverso il bilancio comune post 2027.

Secondo il Presidente Del Consiglio Giuseppe Conte, la proposta della Commissione Europea è un "ottimo segnale da Bruxelles".

Ottimo segnale da Bruxelles, va proprio nella direzione indicata dall’Italia. Siamo stati descritti come visionari perché ci abbiamo creduto dall’inizio. 500 mld a fondo perduto e 250 di prestiti sono una cifra adeguata. Ora acceleriamo sul negoziato e liberiamo presto le risorse — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 27, 2020

​Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha elogiato gli sforzi della Commissione Europea in un messaggio su Twitter:

Molto bene la proposta della Commissione Europea sul Recovery Fund. Unione Europea batte populisti 750 (miliardi) a zero. — Matteo Renzi (@matteorenzi) May 27, 2020

​Cos'è il Recovery Fund

In breve, il Recovery Fund è un fondo garantito dal bilancio a lungo termine dell'Unione europea (2021-2027) che emetterà obbligazioni riparative sui mercati, dopodiché distribuirà il denaro raccolto negli Stati membri. Questi fondi poi verranno utilizzati per finanziare la ripresa delle economie europee.

Secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale, nel 2020 il PIL della zona euro si contrarrà del 7,5% a causa della pandemia di Covid-19.

In precedenza oggi Conte in una lettera al Corriere della Sera ha illustrato i sette punti chiave per uscire dall'emergenza del coronavirus.