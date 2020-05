Il 67,5% degli italiani vede prospettive “nere” per il Paese

Il 42,5% delle famiglie italiane ha subito una riduzione dell’attività lavorativa e in termini di reddito, il 25,8% è stato costretto a sospendere del tutto l’attività e il 23,4% è sostenuto dalla cassa integrazione guadagni (Cig).

Sono alcuni dei dati distribuiti martedì 26 maggio dal rapporto annuale di Confcommercio e del Censis sulle condizioni economiche degli italiani e la fiducia.

“Quasi sei famiglie su dieci temono di perdere il posto di lavoro” si legge nel comunicato stampa che presenta il rapporto. Il pessimismo è per ora alto in Italia, con il 52,8% che vede “nero” il prossimo futuro per la propria famiglia. E se si guardano alle prospettive del Paese non va altrettanto meglio, in questo caso il 67,5% degli italiani teme che l’Italia abbia prospettive future negative.

Calano i consumi

Mentre i prezzi di alcuni beni al consumo salgono, il rapporto mette nero su bianco che i consumi calano del 23% per quanto riguarda l’acquisto di beni durevoli, dove si è verificata una rinuncia definitiva all’acquisto di mobili, elettrodomestici e auto.

Il 48% rinuncia o rinuncerà a “qualunque forma di vacanza”, sia di un solo week-end, che ponti, vacanze estive).

Questa estate gli italiani resteranno a casa

Secondo il rapporto “oltre la metà delle famiglie non ha programmato nulla e circa il 30% rimarrà a casa non avendo disponibilità economica”.

Ma se si guarda alle fasce sociali meno abbienti e con livelli di disponibilità economica più bassi, il 57% delle famiglie non ha programmato alcun tipo di spesa o di vacanza per il prossimo futuro.

Solo il 9,4% “si permetterà il ‘lusso’ – scrive Confcommercio – di partire ma con una riduzione di budget e di durata”.