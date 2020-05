Il Covid cancella i piani della Cina: per quest'anno niente obiettivo di crescita del Pil nazionale

Il calo del Pil della Repubblica Popolare Cinese nel primo trimestre, dovuto alle misure contro la diffusione del coronavirus ha reso impossibile il compito di fissare le cifre del piano di crescita dell’economia per l'anno in corso.

La sessione annuale del Congresso nazionale dei rappresentanti del popolo (camera legislativa della Cina) regolarmente si apre all’inizio del mese di marzo ma questa volta, vista la situazione epidemiologica, è stata rimandata al 22 maggio.

In questa sede vengono annunciati gli obiettivi per lo sviluppo socio-economico del paese. Tuttavia, quest'anno, a causa dell'imprevedibilità nell'economia globale nel contesto della pandemia, il premier del Consiglio di Stato Li Keqiang non ha dato alcuna cifra specifica.

"Vorrei far notare che non abbiamo fissato un obiettivo specifico per la crescita economica per quest'anno, perché il nostro paese si trova di fronte a fattori che sono difficili da prevedere a causa delle incertezze associate alla pandemia di COVID-19 e alla situazione con l'economia globale e il commercio internazionale", ha detto Keqiang nella sessione del parlamento di ieri.

Il Pil cinese nel primo trimestre è diminuito del 6,8%: per la prima volta al ribasso dopo 1992. Secondo Keqiang, è stato il prezzo pagato per contenere la diffusione del virus.

Nel 2020 la Cina concentrerà i propri sforzi sulla lotta alla povertà, e sul contrasto alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19, in particolare con politiche che stimolino la creazione di posti di lavoro.

Coronavirus in Cina

Il nuovo agente patogeno, per la prima volta avvistato a dicembre nella città cinese Wuhan, e denominato in seguito COVID-19, ha colpito decine di migliaia di persone nella Repubblica Popolare Cinese. Il picco della malattia nel paese è arrivato a febbraio. Dopodiché a marzo la Cina ha iniziato a tornare alla normalità. Ieri la Cina ha dichiarato di non aver registrato nuovi contagi nelle precedenti 24 ore.