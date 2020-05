FTSE MIB in lieve calo, Btp Italia superati i 10 miliardi

Borsa di Milano in leggera flessione ma in miglioramento rispetto alla mattinata, mentre i Btp Italia speciale Covid-19 superano le attese del MEF, ma gli stranieri disinvestono.

Il FTSE MIB ha recuperato le perdite di questa mattina, quando l’indice faceva registrare 16.685 punti. Al momento il principale indice di Piazza Affari viaggia sul -0,39% a 16.967 punti base.

Per quanto riguarda l’asta del Btp Italia speciale Covid-19, alle ore 12.00 del 20 maggio superati i 10,5 miliardi di raccolta.

L’obiettivo del MEF era di raccogliere almeno 8,5 miliardi in questa prima fase dedicata ai risparmiatori al dettaglio e agli investimenti minori.

Giovedì 21 maggio dalle 10 alle 12, finestra breve per gli investitori istituzionali che vorranno investire nell’edizione speciale del Btp Italia che rilascerà il doppio premio a scadenza per chi resterà fedele al titolo obbligazionario per l’intera durata stabilita in 5 anni. Previsto infattiun bonus dell’8 per mille che si aggiungerà al rendimento minimo dell’1,4%.

Spread Btp Italia – Bund a 10 anni

Lo spread tra i Btp Italia e i Bund tedeschi a 10 anni resta stabile sui valori delle ultime 24 ore a 215 punti base.

Il 18 maggio scorso il differenziale è crollato nettamente da 232 punti base a 212 nel giro di mezz’ora.

Il rovescio della medaglia

Se lo speciale Btp Italia ha ottenuto un risultato positivo, il rovescio della medaglia è dato dai disinvestimenti esteri.

Secondo il rapporto Banca d’Italia ‘Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero’ pubblicato il 20 maggio, nel solo mese di marzo “i disinvestimenti esteri hanno riguardato soprattutto titoli pubblici” per un valore di 51,5 miliardi di euro e in prevalenza su titoli a lungo termine.

Un chiaro segnale che all’estero gli investimenti sono un po’ titubanti sulla tenuta dell’Italia.