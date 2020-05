Dl Rilancio firmato da Mattarella, è ora in Gazzetta Ufficiale. Ecco la sintesi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato ieri sera il testo definitivo del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) contenente le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché sostegni alle politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il testo è disponibile in Gazzetta Ufficiale (n. 128 del 19 maggio 2020) come supplemento ordinario n. 21 ed è già efficace agli effetti di legge per tutte le misure che esso contiene, come gli indennizzi ulteriori per partite iva e autonomi, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali per i dipendenti quali la cassa integrazione, ma anche il blocco dei licenziamenti, i fondi per le imprese, per la scuola e i centri estivi per i bambini.

La lista degli incentivi del decreto Rilancio è lunga 266 articoli e circa 300 pagine, questi i punti salienti.

Gli incentivi del Decreto Rilancio

I 55 miliardi di euro del decreto Rilancio sono così ripartiti:

Sanità e sicurezza durante l’emergenza Covid-19: 5 miliardi di euro;

Scuole pubbliche: 1,5 miliardi di euro (150 milioni alle paritarie);

Liquidità agli Enti locali: 12 miliardi;

Affitti commerciali e pagamento bollette: 2,1 miliardi;

Taglio Irap: 4 miliardi;

Reddito di emergenza: 1 miliardo;

Bonus autonomi: 4,5 miliardi;

Turismo e cultura: 2,5 miliardi;

Piccole e medie imprese: 6 miliardi;

Ammortizzatori sociali: 10 miliardi;

Ulteriori interventi: 6,4 miliardi;

Bonus baby sitter per famiglie da 1.200 euro;

Edilizia ecobonus al 110%.