Patuanelli: ora passiamo dai sussidi al modello ponte di Genova

Dai sussidi per sostenere l'Italia e gli italiani, ora bisogna passare al rilancio del lavoro attraverso la sburocratizzazione e il potenziamento della PA, dice il ministro Patuanelli.

Dopo i decreti che hanno gettato le fondamenta per evitare che l’Italia chiusa in casa sprofondasse, è il momento di far ripartire il motore economico e secondo il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, è necessario “sburocratizzare e dar fiducia alle imprese” perché si possa riprendere a correre.

Il “prossimo passaggio fondamentale”, dice il ministro intervistato dal quotidiano La Stampa, è la semplificazione del Codice degli appalti che norma i cantieri delle opere pubbliche.

C’è “tutta una parte autorizzativa, tutti i pareri dal livello locale a quello centrale”, dice Patuanelli, che nel Codice degli appalti non c’è ed è su quella parte che bisogna intervenire per avere “tempi molto più rapidi e certi”.

Potenziare i sistemi informativi delle PA

Un altro passaggio importante per il rilancio dell’Italia, dice Patuanelli, passa per il potenziamento dei sistemi informativi della pubblica amministrazione “che non si parlano” e che sono lenti.

La PA ha bisogno di “avere piattaforme interoperabili” attraverso cui le amministrazioni dialoghino. Anche qui "si gioca la partita della sburocratizzazione” afferma Patuanelli.

Mittal abbandonerà l’Ilva

“Mittal sta facendo capire che non ha nessuna intenzione di restare e questo certamente ci costringerà di rivedere i nostri intendimenti”, afferma il ministro Patuanelli a proposito del polo siderurgico pugliese.

Si sono verificati anche dei “licenziamenti ingiustificati ed una richiesta di cig non motivata a sufficienza”, segnali che indicano un allontanamento di Mittal dal piano di investimento in Italia secondo il ministro.