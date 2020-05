Warren Buffett vende milioni di azioni Goldman Sachs, analisti preoccupati

Il guru degli investimenti Warren Buffett ha venduto l'84% della sua partecipazione in una delle maggiori banche, Goldman Sachs. Gli analisti ritengono che sia un segnale per l'intero mercato.

La Berkshire Hathaway Inc. di Warren Buffett ha ridotto la sua partecipazione in Goldman Sachs Group Inc. dal 2,9% allo 0,6%. Alla fine dello scorso anno, la partecipazione della società nella banca valeva circa $ 2,3 miliardi. Ora vale $ 330 milioni, riferisce l'agenzia Bloomberg.

Gli analisti ritengono che "è arrivato il tempo di preoccuparsi".

Allo stesso tempo, il Financial Times ha scritto che la vendita di azioni Goldman Sachs da parte di Buffett è "un segno molto chiaro" per l'intero mercato. "Il principale investitore al mondo intende mettersi ai margini del mercato azionario".

Buffett ha spiegato le differenze tra il panico del mercato del 2008, in cui aveva acquisito la partecipazione in Goldman Sachs, e l'attuale crisi.

"Nel 2008 e nel 2009 il nostro treno economico deragliò e c'erano alcuni motivi per cui la strada era debole... Questa volta, abbiamo tolto il treno dai binari", cita FTren Warren Buffett.