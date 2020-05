Btp Italia speciale emergenza, è già record di acquisti

L'emissione speciale di Btp Italia per coprire le spese straordinarie affrontate dallo Stato italiano ha già raccolto 2 miliardi di euro nelle prime ore. Nessun limite massimo durante l'asta, molti risparmiatori attesi.

Per l’emissione speciale del Btp Italia legato all’emergenza economica, è boom di acquisti con 2 miliardi di euro di richiesta già avanzati dalle prime ore di lunedì 18 maggio.

Il tasso cedolare annuo minimo garantito è stato fissato come previsto lo scorso 15 maggio all’1,4%. Il tasso definitivo sarà però annunciato la mattina del 21 maggio al termine dell’asta. Il tasso potrebbe in quella occasione essere confermato o rivisto al rialzo.

Per il Btp Italia non è previsto un tetto massimo poiché tutti i fondi raccolti serviranno a coprire gli sforamenti di bilancio richiesti dal Governo al Parlamento in questi mesi.

In particolare l’edizione Speciale del Btp Italia dovrà coprire i 55 miliardi del dl Rilancio e le svariate decine di miliardi di euro necessari per estinguere le clausole di salvaguardia sull’Iva e sulle accise, fino al 2032.

Per gli istituzionali la fase di offerta sarà aperta nella finestra 10-12 del 21 maggio.

Chi conserverà il Btp Italia edizione speciale per l’intera durata pari a 5 anni, otterrà un premio fedeltà doppio rispetto al solito dell’8 per mille invece del solito 4 per mille.

Chi può accedere al Btp Italia edizione speciale

Tutti i cittadini italiani possono acquistare il Btp Italia edizione speciale e lo potranno fare anche online seguendo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanza (MEF). Il taglio minimo per i risparmiatori è di mille euro, mentre gli investitori istituzionali dovranno investire almeno 100mila euro nella seconda fase.