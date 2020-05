Le petroliere saudite restano per giorni davanti coste USA in attesa di scaricare il greggio

Le superpetroliere saudite stanno affrontando gravi ritardi nello scarico del greggio nei porti americani nel Golfo del Messico, riferisce Bloomberg citando fonti del settore.

Dalla fine di aprile, si dice che almeno tre navi saudite che trasportavano petrolio abbiano atteso più di una settimana per scaricare il proprio carico dopo essere arrivate sulla costa degli Stati Uniti. Il processo richiede in genere da quattro a sei giorni.

"Mi aspetto che il petrolio arrivi negli Stati Uniti solo con un certo ritardo", ha detto a Bloomberg Peter Sand, capo analista marittimo del gruppo commerciale marittimo BIMCO.

L'Arabia Saudita ha aumentato la sua produzione ed esportazione di greggio ad aprile dopo il fallimento dell'accordo OPEC+ sui tagli alla produzione. C'erano 18 superpetroliere, ciascuna con un carico di 2 milioni di barili di petrolio, dirette verso il Golfo del Messico il mese scorso. Sono stati caricate nell'Arabia Saudita orientale alla fine di marzo e all'inizio di aprile, secondo gli analisti dell'industria petrolifera.

L'afflusso di petroliere ha aumentato i costi del noleggio di navi più leggere. Secondo le stime di Bloomberg, il prezzo per viaggio sarebbe aumentato da $ 50.000 a $ 350.000 questo mese, complicando il trasferimento di petrolio dalle petroliere ai porti.

Nel frattempo, l'insolita congestione delle petroliere è stata aggravata dalle raffinerie che hanno annullato o rinviato i loro ordini di greggio a causa della caduta della domanda. Un'analisi di una società di ricerca energetica pubblicata alla fine di aprile ha mostrato che 28 petroliere con petrolio saudita, che trasportavano un totale di 43 milioni di barili, sarebbero state programmate per arrivare sul Golfo degli Stati Uniti e sulle coste occidentali nelle prossime settimane. Si prevede che incontreranno una flotta di 76 navi cisterna già in attesa dello scarico della materia prima.

Il crollo dei prezzi del greggio e la crisi in Arabia Saudita

L'Arabia Saudita è il maggiore esportatore mondiale di petrolio greggio e ha subito un impatto drammatico dal forte calo della domanda globale di petrolio, con i prezzi che sono diminuiti di due terzi dall'inizio dell'anno. Il deficit di bilancio del paese ha raggiunto $ 9 miliardi nel primo trimestre del 2020, con i ricavi delle attività petrolifere che sono precipitati del 24%, secondo un rapporto del Ministero delle finanze alla fine di aprile. Secondo quanto riferito, il Regno si sta preparando a prendere in prestito 60 miliardi di dollari nel 2020 per far fronte ai suoi impegni di bilancio in una crisi sanitaria che definisce "senza precedenti".