Crollo prezzi del petrolio: Arabia Saudita sospende sussidi sociali ai cittadini e triplica l'IVA

L'Arabia Saudita triplicherà l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e bloccherà i sussidi ai cittadini nel tentativo di ridurre la spesa pubblica per far fronte alla crisi della domanda mondiale di petrolio e alla caduta dei prezzi, aggravata dalla pandemia di coronavirus in corso, ha dichiarato il ministro delle Finanze del paese, come citato dall'agenzia di stampa saudita.

"L'indennità per il costo della vita (sussidi) verrà interrotta a partire da giugno 2020 e l'IVA aumenterà dal 5% al ​​15% a partire da luglio 2020", si legge nella relazione citando la dichiarazione del Ministro delle finanze e del Ministro dell'economia e della pianificazione Mohammad al -Jadaan.

Secondo al-Jadaan, l'economia dell'Arabia Saudita, in cui il reddito petrolifero contribuisce fino al 70% della spesa pubblica, ha recentemente subito tre shock economici, vale a dire il calo dei prezzi globali del petrolio, un calo delle attività economiche a causa della pandemia di coronavirus, e un aumento delle spese governative "non pianificate", come quelle relative ai servizi sanitari. Ciò ha portato a un calo delle entrate fiscali, costringendo il governo a ridurre le spese, compresi miliardi di dollari di sussidi sociali, noto come "l'indennità di costo della vita" che è stata introdotta nel 2018, per aiutare i dipendenti pubblici a gestire l'aumento dei costi, un mossa inizialmente prevista come temporanea.

Il ministro delle finanze ha affermato che queste misure finanziarie, così come alcune altre strategie di "cancellazione, estensione o rinvio" delle spese governative, dovrebbero salvare l'economia nazionale circa 100 miliardi di riyal ($ 26,6 miliardi).

Il crollo dei prezzi del greggio

L'Arabia Saudita è il maggiore esportatore mondiale di petrolio greggio e ha subito un impatto drammatico dal forte calo della domanda globale di petrolio, con i prezzi che sono diminuiti di due terzi dall'inizio dell'anno. Il deficit di bilancio del paese ha raggiunto $ 9 miliardi nel primo trimestre del 2020, con i ricavi delle attività petrolifere che sono precipitati del 24%, secondo un rapporto del Ministero delle finanze alla fine di aprile. Secondo quanto riferito, il Regno si sta preparando a prendere in prestito 60 miliardi di dollari nel 2020 per far fronte ai suoi impegni di bilancio in una crisi sanitaria che definisce "senza precedenti".