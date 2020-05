Warren Buffett spiega perché gli USA non andranno mai in default

Gli USA emetteranno un debito pubblico record di quasi tre trilioni di dollari per rispondere alla pandemia. Tuttavia, l'investitore miliardario Warren Buffett ha spiegato in termini semplici perché è impossibile che gli USA vadano in "default".

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato il 4 maggio che emetterà un record di obbligazioni da $ 2,99 trilioni di dollari nel secondo trimestre per far fronte al crollo economico causato dall'epidemia di COVID-19.

In questo contesto, alcuni azionisti si sono preoccupati per un possibile default degli Stati Uniti.

Tuttavia, Buffett ha assicurato che "se si stampano obbligazioni nella propria valuta", questa "non può fallire".

Ma la domanda è cosa "accadrà alla valuta"

"Gli Stati Uniti sono stati furbi nell'emettere il proprio debito nella propria valuta", ha dichiarato Buffet durante l'assemblea annuale degli azionisti del Berkshire Hathaway del 2020 trasmessa da Yahoo Finance.

L'investitore ha osservato che il governo degli Stati Uniti possiede la propria zecca per pagare i soldi ai detentori del proprio debito. In altre parole, gli Stati Uniti possono pagare qualsiasi debito che hanno perché possono sempre stampare denaro per farlo. "Il trucco è continuare a prendere in prestito nella propria valuta", ha sottolineato.

Secondo Buffett, "è molto doloroso dovere (a qualcuno) denaro in un'altra valuta".

"L'Argentina ora ha un problema perché il debito non è nella sua valuta, e molti paesi hanno avuto quel problema", ha detto. "E molti paesi competenti avranno questo problema in futuro", ha aggiunto.

Tuttavia, la stampa delle banconote comporta comunque dei problemi. La principale preoccupazione per la stampa di denaro per pagare gli obblighi è l'inflazione.

"Ciò che si ottiene in termini di potere d'acquisto potrebbe diventare un problema", ha concluso Buffett.