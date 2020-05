L'India riduce il volume di oro acquistato all'estero quasi a zero

L’India, il più grande acquirente di oro al mondo dopo la Cina, lo scorso aprile ha importato il volume mensile più basso in almeno un decennio a seguito dell'espansione della pandemia del coronavirus.

Il mese scorso i suoi acquisti di oro all'estero sono diminuiti del 99,5%: dalle 13 tonnellate importate a marzo ai soli 60 chili di aprile, ha detto a Bloomberg una fonte vicina ai dati statistici provvisori raccolti dal Ministero delle finanze. Se fosse vero, sarebbe il flusso mensile più basso registrato dal 2010, secondo la società Metals Focus.

"Non mi aspetto che le importazioni o la domanda si riprendano nei prossimi tre o cinque mesi", ha affermato Chirag Sheth, consulente della società con sede a Londra.

La produzione in questo settore risentirà anche della carenza di lavoratori, che sono tornati nelle loro città di origine dopo l'epidemia del coronavirus. Settori come pietre preziose e gioielli hanno visto chiudere le loro fabbriche in India a causa del lockdown nazionale annunciato il 5 marzo. L'interruzione ha interrotto il lavoro e, di conseguenza, ha ridotto il reddito dei cittadini.

Inoltre l'industria aerea è stata costretta a mettere a terra la maggior parte dei suoi aerei. Di conseguenza, le importazioni sono diminuite drasticamente ad aprile, poiché i maggiori volumi di oro sono generalmente spediti per via aerea e solo una piccola parte di essa viene trasportata via terra dal Bangladesh o dal Nepal, ha spiegato il presidente del Consiglio nazionale delle pietre preziose. e gioielli di tutta l'India, N. Anantha Padmanaban.

Padmanaban prevede che le acquisizioni di oro all'estero saranno dimezzate, a circa 350 tonnellate.

"La parte peggiore è che anche se apriamo i nostri negozi, chi verrà a comprare? La gente si chiederà se è necessario per loro scambiare o comprare gioielli o se è più sicuro restare a casa", ha concluso.

Mentre l'India ha alleggerito alcune restrizioni dall'inizio della crisi sanitaria, è improbabile che questo passo possa aiutarla a riguadagnare la sua crescita economica in questo trimestre, o addirittura nell'anno fiscale, poiché i consumi continuano a diminuire. Il prodotto interno lordo dovrebbe contrarsi del 24,8% in termini annuali dal trimestre iniziato ad aprile.