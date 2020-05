Trasporto aereo in Italia, a marzo -85,1% passeggeri e +33% in 10 anni

La pandemia da nuovo coronavirus atterra il settore del trasporto aereo in Italia, gli ultimi dati dell'Istat sono impietosi, -85.1% di passeggeri. Il settore in 10 anni, però, è cresciuto molto.

A delineare lo scenario catastrofico momentaneo del trasporto aereo in Italia ci hanno pensato i dati Istat che indicano un calo dell’85,1% del numero di passeggeri nel mese di marzo 2020 e un calo del 66,3% nel numero di voli rispetto al 2019.

I dati appena proposti cozzano, però, con l’andamento negli ultimi 10 anni. L’Istat, infatti, ha elaborato i dati dell’ultimo decennio sul traffico dei voli e verificato che il numero di passeggeri trasportati in Italia è aumentato del +33%, mentre il numero di passeggeri dei voli internazionali è aumentato del +55%, ed ancora, il numero dei passeggeri dei voli nazionali è cresciuto del +7,2%.

Ciò significa che il settore è in crescita e i recenti dati negativi fanno riferimento esclusivamente alla chiusura quasi totale delle possibilità di volo su aerei civili in Italia e da/per l’estero. Le restrizioni hanno concesso l’accesso agli aerei passeggeri solo a chi si spostava per ragioni di lavoro, per motivi sanitari o per rientrare in Italia attraverso voli speciali.

Il 2020 un anno storico

Secondo le proiezioni dell’Istat nel mese di maggio 2020 il numero di passeggeri trasportati atteso era di circa 17 milioni e “ si stima che avrebbe raggiunto il picco di circa 21 milioni nel mese di agosto 2020”.

Il crollo delle affluenze domenica dopo domenica

L’Istat ha preso come riferimento due domeniche per fotografare quanto accaduto negli aeroporti italiani.

Nella domenica del 23 febbraio scorso hanno volato 430mila passeggeri, mentre nella domenica del 29 marzo hanno volato appena 6.800 passeggeri e due voli su tre sono stati cancellati.

Il report dell’Istat evidenzia anche come il settore del trasporto aereo sia fortemente legato al turismo, sempre più scelto dai viaggiatori per raggiungere rapidamente le destinazioni delle vacanze.