Berlino non risponderà alle sanzioni statunitensi contro il Nord Stream-2

Berlino non ha in programma di rispondere alle sanzioni statunitensi imposte al gasdotto Nord Stream-2 nonostante non sia d'accordo con la posizione degli Stati Uniti secondo cui il coinvolgimento nel progetto rappresenta una minaccia per la NATO, riporta il governo federale tedesco in un documento.

“Il governo non avvierà la discussione di misure di ritorsione, sanzioni diplomatiche o divieti d'ingresso contro i responsabili delle sanzioni Nord Stream-2. Il governo ritiene che tali misure non siano utili. Inoltre, il governo osserva che le contromisure alle sanzioni possono essere introdotte solo in accordo con l'Unione europea”, si legge nel documento del gabinetto.

Allo stesso tempo, i legislatori hanno ribadito il loro rifiuto delle sanzioni internazionali e hanno espresso la convinzione che il coinvolgimento nel progetto gas non rappresenti un rischio per la NATO.

"Il governo federale non condivide l'opinione secondo cui la politica tedesca nei confronti di Nord Stream-2 minaccia la NATO", afferma il documento del gabinetto.

Le sanzioni USA contro il Nord Stream 2

A febbraio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua approvazione per imporre sanzioni contro il progetto Nord Stream-2, un doppio gasdotto lungo 2.460 km che trasporterà 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Il progetto è una joint venture tra la russa Gazprom e altre cinque società, tra cui la tedesca Uniper e Wintershall.

Il gasdotto si estenderà dalla Russia alla Germania attraverso le acque territoriali o le zone economiche esclusive di Danimarca, Finlandia, Germania, Russia e Svezia. Washington si oppone da tempo al progetto, mentre cerca di promuovere il suo gas naturale liquefatto sul mercato europeo.

Washington ha imposto sanzioni sul progetto a dicembre e l'appaltatore svizzero Allseas ha quasi immediatamente sospeso la costruzione del gasdotto. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato a gennaio che il gasdotto dovrebbe essere completato entro il 2021, o entro il primo trimestre del prossimo anno.