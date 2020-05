Warren Buffett perde 50 miliardi a causa della pandemia

Warren Buffett annuncia che la sua Berkshire Hathaway ha perso 50 miliardi di dollari di valore in borsa, ma fa notare che l'utile operativo è positivo grazie alla strategia perseguita.

Sabato 2 maggio la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha presentato ai suoi investitori collegati in videoconferenza per la riunione annuale, i risultati del primo trimestre della società di investimenti tra le più ammirate al mondo.

Tuttavia anche l’oracolo di Omaha ha perso a causa di questa crisi sanitaria. Nel primo trimestre del 2020 il danno ammonta a 50 miliardi di USD, ovvero 49,7 miliardi di euro.

Il crollo è dovuto alla perdita di valore delle azioni di Classe A incluse nel portafoglio della società di Buffett, di queste 90 in particolare avrebbero subito perdite in alcuni casi minime, ma in altri casi consistenti.

Il valore borsistico della Berkshire Hathaway, quindi il prezzo delle azioni BRK.A, è diminuito in questo periodo del -19%, contro una perdita dell’indice S&P 500 del -12%.

La risposta dell Berkshire Hathaway

In una nota riportata da Il Sole 24 Ore, la Berkshire Hathaway afferma che non è corretto leggere così i dati perché valutare i guadagni sul primo trimestre “non ha senso” e confonde gli investitori che sanno poco delle regole contabili.

Bisogna invece guardare alla liquidità che la società di Buffett detiene, quello è il reale indicatore dello stato di salute fanno notare. E la liquidità della Berkshire Hathaway è aumentata a 137 miliardi di USD, contro i 128 miliardi di USD contabilizzati a fine 2019.

L’utile operativo è quindi in positivo del +5,7%, con un guadagno di 5,9 miliardi di dollari.

Come ha fatto Buffett ad aumentare la liquidità

Come ha spiegato l’oracolo di Omaha alla Cnbc, la sua società si è liberata per intero delle azioni detenute del settore aereo.

La Berkshire Hathaway ha venduto le azioni della Delta Airlines, della American Airlines, della Southwest e United.

Non cifre da poco, la società di Buffett gestiva nel portafoglio titoli tra il 7,6% e il 10,1% delle compagnie aeree sopra citate, che in termini economici equivalgono a 174,6 milioni di dollari.