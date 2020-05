Tesla ai dipendenti USA in congedo: preparatevi a un'altra settimana di disoccupazione

Secondo le nuove misure di blocco, introdotte dall'epidemia di COVID-19 negli Stati Uniti, gli impianti per la produzione di veicoli Tesla sono stati considerati "attività non essenziali" e hanno dovuto sospendere il loro lavoro.

Tesla ha dovuto comunicare ai suoi dipendenti negli Stati Uniti che rimarranno senza lavoro per almeno un'altra settimana, ha riferito CNBC, citando una comunicazione interna.

"I dipendenti che lavorano da casa o segnalano sul posto per operazioni essenziali dovrebbero continuare a farlo per il momento se non diversamente indicato dal proprio responsabile", ha dichiarato l'e-mail di Valerie Capers Workman, responsabile delle risorse umane di Tesla.

Il CEO di Tesla, Elon Musk, si è scagliato contro le misure di quarantena nella convocazione degli utili di mercoledì, definendole "fasciste" e una violazione dei diritti costituzionali delle persone. Musk era anche arrabbiato per non essere stato in grado di riprendere la produzione nella fabbrica di veicoli Tesla a Fremont, in California, dove viene prodotta la maggior parte delle auto dell'azienda negli Stati Uniti.

A causa del lockdown del COVID-19, Tesla ha messo la maggior parte dei suoi dipendenti in licenza, ha tagliato gli stipendi di coloro che lavorano da casa o considerati essenziali, e ha anche tagliato gli incarichi temporanei, secondo la CNBC.

​Musk ha pubblicato su Twitter il 1° maggio che le azioni di Tesla erano "troppo alte", nonostante la pandemia di COVID-19, esprimendo allo stesso tempo ottimismo sul futuro a lungo termine dell'azienda.

Il Covid-19 negli USA

Secondo gli ultimi dati, diffusi dalla John Hopkins University, il coronavirus negli Stati Uniti d'America ha già contagiato oltre un milione di persone.

I decessi confermati, stando all'istituto americano, sono invece oltre 66.406, un bilancio addirittura più pesante di quello della guerra in Vietnam.