Chiavi elettroniche e servizio in camera, gli hotel si preparano alla Fase 2

Anche gli hotel si preparano a riaprire per la Fase 2. Federalberghi ha inviato al Governo e alle Regioni un protocollo nazionale per una villeggiatura sicura dal rischio contagio.

Federalberghi, Confindustria alberghi ed Assohotel hanno inviato oggi al Governo ed alle Regioni il protocollo nazionale in tema di prevenzione contro la diffusione del Covid-19 nelle strutture ricettive.

Le tre organizzazioni hanno elaborato in collaborazione un documento per garantire misure efficaci di prevenzione allo scopo di tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori e garantire l’erogazione del servizio in condizioni di sicurezza.

"Abbiamo bisogno di garantire ed essere garantiti per poter riaprire le nostre strutture e far sentire i nostri ospiti protetti come a casa propria. La nostra speranza, per i nostri collaboratori e per gli italiani stessi, è che il frutto dello sforzo congiunto degli operatori del settore sia funzionale alla volontà ed all'urgenza di ripartire il prima possibile" ha dichiarato il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca.

Federalberghi, Confindustria Alberghi ed Assohotel presentano il protocollo “Accoglienza Sicura”.



​Reception e pulizia camere

Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, ha spiegato ad Ansa alcune delle misure che verranno adottate per questa riapertura.

Per quanto riguarda l'arrivo degli ospiti nelle strutture, i suddetti dovranno inviare i propri documenti via e-mail prima dell'arrivo in albergo, con un'accelerazione del sistema di passaggio alle chiavi elettroniche e ai sistemi di self check in.

Per la pulizia delle camere, Federalberghi ha messo a disposizione dei propri soci un manuale ad hoc e video tutorial. La pulizia quotidiana sarà rafforzata, prestando particolare attenzione agli oggetti che vengono in contatto con l’ospite.

Colazione, bar, ristorante e opzione buffet

I camerieri indosseranno mascherine e guanti e sarà privilegiato il servizio al tavolo, insieme al servizio in camera:

"La distanza tra gli estranei aumenterà ma le persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare o che occupano la stessa camera non subiranno particolari restrizioni" ha affermato Nucara. I buffet saranno ridotti qualora non possano essere evitati.

La pandemia da Coronavirus ha condizionato l'intera economia italiana, ma ha notevolmente colpito il turismo, causando una Pasqua con una completa assenza di turisti nel Paese. La Federalberghi aveva in precedenza comunicato la predisposizione di un protocollo per la sicurezza di clienti e dipendenti che avrebbe sottoposto al Governo per poter trovare un compromesso tra sicurezza ed economia.