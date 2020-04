Gentiloni: "recessione inevitabile per Ue, peggio della crisi finanziaria"

Nel contesto della pandemia di coronavirus il declino dell'economia europea dovrebbe attestarsi al -7,5% in linea con le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, ha dichiarato il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni, intervenendo in una riunione della commissione competente dell'Europarlamento.

La pandemia "ha cambiato l'outlook, che era già fragile prima, ma ora è chiaro che una profonda recessione in Ue è inevitabile quest'anno. Presenteremo il 7 maggio le previsioni economiche...avremo una forte contrazione del Pil, peggiore di quella della crisi finanziaria e simile alla previsione del Fmi", ha dichiarato Gentiloni.

A metà mese il Fmi aveva previsto una contrazione del Pil della Ue al 7,5% per il 2020, mentre a gennaio era attesa una crescita dell'1,3%. Allo stesso tempo per il 2021, secondo lo scenario previsto dal Fmi, l'economia dei Paesi Ue dovrebbe riprendersi con un balzo del +4,7%.