Prezzo del greggio Brent scende al di sotto di $20 al barile

Il costo dei futures per il greggio Brent con scadenza a giugno 2020 all'ICE Exchange di Londra è diminuito del 6,8%, a $ 19,99 al barile.

I futures di luglio per il greggio del Mare del Nord "Brent" sono scesi di quasi il 6%, a $ 23,23 prima di recuperare leggermente a $ 23,43 a partire dalle 8:54 di Roma. I futures di giugno per il greggio WTI sono scesi del 15,5%, a $ 14,31 al barile.

Allo stesso tempo, il prezzo dei future di giugno sul Brent è sceso del 5,55% - a $ 20,25 al barile.

A sua volta, l'indicatore West Texas Intermediate è sceso del 15% a $ 14,39 al barile.

I produttori di petrolio, in particolare negli Stati Uniti, sono stati duramente colpiti dal crollo della domanda globale e dai prezzi bassi in quanto la pandemia di coronavirus ha messo a terra le compagnie aeree e fermato altre forme di trasporto.

In precedenza, il prezzo dei futures con scadenza a maggio del West Texas Intermediate (WTI), l'indice di riferimento del greggio statunitense, è sceso in negativo per la prima volta nella storia, raggiungendo il minimo di meno 37,63 barili.