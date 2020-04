Covid-19, Inps: quasi 7 milioni i lavoratori beneficiari di cassa integrazione

Il totale dei beneficiari ammonta a 6.755.579 tra Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario di cui 4.298.095 già anticipati dalle aziende con conguaglio INPS e 2.457.484 con pagamento diretto INPS.

Nè da notizia l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che specifica anche i dati relativi alla cassa integrazione:

"Per la Cassa integrazione ordinaria le domande aziende pervenute sono 309.485 di cui 122.803 con pagamenti a conguaglio e 186.682 con pagamenti diretti; ad oggi sono state autorizzate 219.295 domande" si legge sul sito di Inps.

​Di richieste di pagamenti diretti all’Inps tramite Modello SR41 ne sono pervenute 56.769 per 218.500 beneficiari, di cui sono stati effettuati 19.902 pagamenti per 76.585 beneficiari. Per quanto riguarda l’Assegno ordinario, le domande inviate ai Fondi sono 152.382 per 2.414.685 beneficiari, di cui 1.206.651 con pagamento a conguaglio e 1.208.034 con pagamento diretto.

L’indennizzo da 600 euro per indipendenti e partite Iva, iniziato il 14 aprile, era stato erogato dall’Inps a 3,1 milioni di richiedenti in data 18 aprile.