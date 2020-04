Debito pubblico degli Stati Uniti toccherà livelli record

Il deficit del bilancio federale salirà a quattro trilioni di dollari, cosa che non si verifica dal 1945. E le grandi società, come ExxonMobil e Walgreens, hanno già esaurito le linee di credito, ma hanno ancora bisogno di fondi.

Gli imprenditori dovranno fare una scelta: smettere di pagare le rate dei prestiti o licenziare i dipendenti. Le banche hanno già richiesto ai cittadini di rimborsare i prestiti degli studenti e il debito delle carte di credito, riporta il Washington Post.

"Dovremmo iniziare a preoccuparci. Stiamo parlando di un livello di debito che non ha analoghi nella storia moderna. Ci stiamo sicuramente avvicinando al punto di non ritorno", ha dichiarato Atif Mian, professore di economia alla Prison University.

Come misure a sostegno dell'economia, la Federal Reserve ha già abbassato il tasso fondamentale a zero e aggiunto due miliardi di dollari al suo portafoglio: lo stesso importo fu aggiunto quattro anni dopo la Grande Depressione.

Il ministro delle finanze Stephen Mnuchin ha affermato in precedenza che lo stato non dovrebbe risparmiare denaro per sostenere un'azienda che sta subendo perdite a causa dell'epidemia.

"I tassi sono ora così bassi che il denaro preso in prestito è molto economico. In futuro, liquideremo il deficit, e ora non è il momento di preoccuparsene", ha spiegato il ministro.