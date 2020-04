Coronavirus, Scordamaglia (Filiera Italia): "Il Made in Italy non può più aspettare"

Il lockdown mette a rischio l'export e la competitività dell'Italia a livello europeo. Il settore dell'agroalimentare vale in Italia 80 miliardi e centinaia di migliaia di posti di lavoro.

“Il Made in Italy non può più aspettare” così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato, un una nota di Filiera Italia, relativamente alla possibilità di allentare le restrizioni prima della fase due nei settori moda, automotive e metallurgia, nell'ambito del patto per l'export.

“Stiamo iniziando una settimana cruciale in cui si deciderà il futuro del Paese” prosegue. “Seguiamo la strategia condivisa a livello europea di apertura immediata anche se progressiva”.

Altri stati d'Europa, come Francia, Germania e Spagna, hanno definito i tempi della ripresa e hanno permesso la ripartenza di alcuni settori. Un ritardo in questa fase si trasformerebbe in svantaggio economico rispetto agli questi Paesi, "innescando così una crisi economica e occupazionale gravissima”.

E' necessaria una programmazione tempestiva per tutto il Made in Italy, puntando soprattutto sul settore alimentare che, in questa fase "può essere il vero modello su cui coniugare produttività e salute dei lavoratori", ma che “senza garanzie sulle filiere collegate rischia di non poter più garantire continuità”.

Un settore, quello del food service, che vale in Italia 80 miliardi di consumi alimentari e centinaia di migliaia di posti di lavoro.

Filiera Italia suggerisce una riapertura progressiva che faccia uso metodi nuovi, per coniugare produttività e sicurezza, quali app per ordinare a distanza, drive in protetto ed asporto, finalizzata alla riapertura graduale.