Senatori USA minacciano Arabia Saudita con ritorsioni diplomatiche in guerra dei prezzi del greggio

I senatori americani degli stati produttori di petrolio hanno rimproverato l'ambasciatore saudita in una animata telefonata e hanno minacciato di ripensare le relazioni diplomatiche con il regno, secondo i loro resoconti della conversazione.

"Fondamentalmente, non solo rivaluteremo, ma intraprenderemo azioni che inizieranno a minare la relazione a lungo termine che molti di noi hanno sostenuto", ha detto il senatore dell'Alaska Dan Sullivan, raccontando ciò che lui e molti suoi colleghi senatori americani hanno detto al ambasciatore, la principessa Reema bint Badnar Al Saud, durante la chiamata che presumibilmente ha avuto luogo a fine marzo.

Sullivan ha detto alla CNN che la principessa Reema ha cercato di comunicare i punti di discussione del suo governo ma è stata interrotta dai senatori arrabbiati.

"Ho detto, ambasciatore, con tutto il rispetto, non voglio sentire nessun tuo discorso finché non ascolti tutti noi, penso che ci siano 11 o 12 persone sulla chiamata", ha ricordato Sullivan, aggiungendo che i senatori "non stavano bluffando”.

"Ho organizzato questa chiamata in modo da poter sentire la rabbia dalle voci dei senatori che tradizionalmente sostengono il rapporto USA-Arabia Saudita".

Secondo una fonte anonima, il senatore Ted Cruz del Texas ha affermato di essere "furioso". "La rabbia dei senatori era diversa da qualsiasi cosa io abbia sentito da questo gruppo", ha detto la fonte.

Crollo del mercato petrolifero

L'industria petrolifera si è fortemente contratta a causa della pandemia di coronavirus, che ha causato un forte calo della domanda di petrolio. Tale contrazione è stata aggravata da una disputa sui tagli alla produzione tra l'Arabia Saudita e la Russia, e il fallimento dell'accordo OPEC+ scaduto il 1° aprile è stato seguito dai sauditi che hanno inondato il mercato di petrolio a basso costo. Di conseguenza, i prezzi del petrolio sono crollati a marzo a un livello mai visto dall'inizio degli anni 2000.

Le compagnie statunitensi hanno iniziato a licenziare il personale per ridurre i costi.

In particolare ha fortemente colpito gli estrattori di petrolio di scisto americani, dove il prezzo di pareggio è superiore a quello del petrolio convenzionale. Gli analisti prevedono che l'industria petrolifera potrebbe perdere da 50.000 a 75.000 posti di lavoro se i prezzi continueranno a calare, in un momento in cui le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti superano già i 16 milioni.

L'accordo OPEC +

Molto dipende ora dagli sviluppi diplomatici. Giovedì sera, l'Arabia Saudita, la Russia e altre nazioni esportatrici di petrolio hanno deciso provvisoriamente di tagliare la produzione di 10 milioni di barili al giorno a maggio e giugno. L'accordo vedrebbe quindi la produzione giornaliera totale scendere a 8 milioni di barili al giorno in meno rispetto a un periodo registrato nel 2018 per il resto dell'anno e quindi a 6 milioni di barili al giorno in meno rispetto al volume di produzione di riferimento da gennaio 2021 ad aprile 2022.

L'accordo non è stato ancora concluso, dal momento che il Messico, un grande esportatore di petrolio, ha respinto la proposta di riduzione a 350.000 barili al giorno in meno e ha dichiarato di essere in grado di ridurre la produzione solo di 100.000. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è quindi intervenuto e si è offerto di recuperare la quota del Messico con un ulteriore taglio di 250.000. Il Messico ha concordato, ma non è chiaro se l'Arabia Saudita abbia accettato l'idea.