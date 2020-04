Al via videoconferenza OPEC+: si cerca di stabilizzare mercato su sfondo pandemia coronavirus

I prezzi del petrolio erano marcatamente scesi sui mercati globali all'inizio di marzo dopo che i membri dell'OPEC + non erano riusciti a concordare una proroga dell'accordo oltre il 1° aprile sullo sfondo della pandemia di coronavirus.

I Paesi dell'OPEC + ed altri produttori di petrolio che in precedenza non facevano parte dell'accordo hanno iniziato la loro videoconferenza, con al centro l'analisi e la stabilizzazione del mercato, ha rivelato una fonte in una delle delegazioni.

Oltre all'OPEC +, si sono aggiunti Argentina, Egitto, Indonesia, Trinidad e Tobago: tutti questi Paesi hanno confermato la loro partecipazione.

Secondo quanto riferito, i Paesi produttori di petrolio discuteranno il taglio della produzione fino a 20 milioni di barili al giorno, riporta la Reuters con riferimento a fonti russe e nel cartello petrolifero.

La fonte di Bloomberg ha cifre più prudenti sulla possibile riduzione della produzione di petrolio con 15 milioni di barili al giorno: 10 milioni è il taglio dell'alleanza OPEC+, mentre di 5 milioni è il contributo degli altri Paesi del G20.

Altri interlocutori della Reuters si sono spinti oltre, rivelando che la Russia e l'Arabia Saudita sono riuscite a superare le loro principali differenze accordarsi su una nuova intesa per il taglio della produzione.

Mentre la videoconferenza è in corso, in borsa il petrolio di marca Brent ha superato per qualche istante i 36 dollari al barile all'uscita delle notizie.

In Usa si segnala calo della produzione di petrolio per crollo domanda

Non vale la pena affrontare la questione relativa ad un'ulteriore riduzione della produzione petrolifera negli Stati Uniti, dal momento che de facto è diminuita di 2 milioni di barili al giorno sullo sfondo della riduzione della domanda per la pandemia di COVID-19, ha affermato il segretario americano per l'energia Dan Brouillette.