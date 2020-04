Trump si rifiuta di coordinare tagli alla produzione di petrolio con OPEC+

Secondo Donald Trump gli Stati Uniti non si accorderanno su un ulteriore taglio della produzione in quanto i produttori americani avrebbero già ridotto l'estrazione.

"Non credo. Abbiamo già ridotto. Siamo molto orientati al mercato. Se si guarda al Texas, al Nord Dakota, alcuni altri stati che sono coinvolti in questo, hanno già ridotto la produzione. Si sono ridotti automaticamente", ha detto.

Trump ha espresso la speranza che i partecipanti all'OPEC+ nella prossima riunione di giovedì possano concordare i prezzi. Se l'affare non può essere chiuso, allora, secondo Trump, ha "molte opzioni".

"Ho molte buone opzioni. Ottime opzioni. Forse mi piaceranno ancora di più. Vediamo cosa succede. Spero che si metteranno d'accordo", ha detto il presidente degli Stati Uniti.

Giovedì si terrà una videoconferenza dei membri dell'OPEC+ sulla possibilità di una nuova riduzione della produzione di petrolio per stabilizzare la situazione del mercato, seguita da una riunione dei responsabili del mercato dell'energia del G20 venerdì.

Come affermato in precedenza da RBC, citando una fonte vicina al Ministero dell'Energia, la Russia prevede che al nuovo accordo OPEC + si uniranno i paesi che estraggono 70 milioni di barili di greggio al giorno. Tra questi ci sono Brasile, Norvegia, Canada, Stati Uniti e altri paesi. In questo caso, la Russia potrebbe ridurre la produzione di circa 1,6 milioni di barili al giorno. Questo è il 14% del livello del primo trimestre (circa 11,3 milioni di barili al giorno).

Mercoledì scorso, il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha affermato che il naturale declino della produzione di petrolio a causa del calo della domanda e della volatilità del mercato non può essere paragonato alle restrizioni volontarie volte a stabilizzare la situazione.

La nuova dei prezzi del petrolio

La domanda mondiale di petrolio è calata all'inizio dell'anno a causa della pandemia di coronavirus. Ciò ha portato a un forte calo dei prezzi. Inoltre, all'inizio di marzo, gli Stati membri dell'OPEC + non sono stati in grado di concordare un accordo per ridurre la produzione di petrolio. Riad ha insistito per un'ulteriore riduzione della produzione, ma ha incontrato l'opposizione di Mosca, che ha proposto di mantenere le condizioni attuali.

Per questo motivo, dal 1° aprile, i partecipanti alla transazione OPEC+ non hanno alcun obbligo reciproco. Gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita hanno annunciato piani per tagliare la produzione di petrolio. Ciò ha portato al crollo delle quotazioni petrolifere nei mercati mondiali.