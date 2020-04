Coronavirus impoverisce Donald Trump di 1 miliardo di USD in 3 settimane – Report

Il patrimonio netto del presidente Donald Trump è crollato di ben 1 miliardo in circa 18 giorni. Non ha retto all'impatto del meteorite Covid-19.

Si riducono le ricchezze del presidente USA Trump di un terzo a causa della pandemia scatenata dal nuovo coronavirus che attanaglia l’economia mondiale. Lo riferisce Forbes.

La rivista stima che il patrimonio netto di Trump fosse di 3,1 miliardi a inizio mese di marzo ed è sceso a 2,1 miliardi al 18 marzo.

Trump è proprietario dell’omonima compagnia che comprende oltre 500 entità giuridiche, comprese proprietà in circa 24 nazioni.

Non gestisce più l’azienda di famiglia per dedicarsi alla Presidenza, ma non ha venduto e ha affidato il controllo dell’impero alle figlie adulte. Apparentemente Trump con i figli non discute di affari, ma questi lo informano sui guadagni complessivi, aveva riferito Trump nel 2017.

Le cifre sono dovute alla volatilità sui mercati e probabilmente varieranno ancora in base l’andamento dei prezzi delle azioni. Dal 18 marzo, data di riferimento dei calcoli di Forbes, alcune azioni delle attività di Trump hanno racimolato alcuni punti percentuali, quindi le cifre potrebbero essere cambiate rispetto a quelle citate da Forbes.

Al centro dell’impero di Trump ci sono le proprietà immobiliari; secondo Forbes, il loro valore è precipitato da 1,9 miliardi a 1,2 miliardi di USD a causa del calo dei prezzi delle azioni immobiliari.

Il patrimonio immobiliare residenziale di Trump valeva 148 milioni di USD, in calo rispetto ai 235 milioni di USD del 1° marzo, mentre il settore dei campi da golf si è ridotto da 271 milioni a 217 milioni di USD di valore.

Secondo quanto riferito, il valore delle partecipazioni di Trump sono scese da 107 milioni a 38 milioni di USD, e il suo portfolio di attività in gestione fatto di numerosi alberghi è passato da 80 milioni a 42 milioni di USD.

Gli altri beni di sua proprietà che includono il resort Mar-a-Lago e l’attico della Trump Tower, sono stati valutati in 295 milioni di USD al 18 marzo, ma valevano 348 milioni di USD prima della pandemia.

Ciò che resta inalterato è la “cassa di guerra” di Trump, che ha accumulato vendendo parte delle sue scorte di azioni. Si dice che contenga 160 milioni di USD.