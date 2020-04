Il gasdotto Nord Stream continua a pompare gas ininterrottamente nonostante la pandemia

Il gasdotto Nord Stream non avrà interrotto le sue operazioni a causa delle restrizioni per affrontare il COVID-19 grazie a sistemi altamente automatizzati e fornirà tutti i volumi di gas in modo sicuro, ha detto venerdì la società di gestione Nord Stream AG.

Il Nord Stream continua a pompare gas ininterrottamente grazie ai suoi sistemi automatizzati.

"Il sistema di condotte Nord Stream è stato progettato e costruito in conformità con gli standard moderni, il che significa che tutte le funzioni di sicurezza sono completamente automatizzate e la condotta può essere gestita in modo sicuro da un personale minimo", ha dichiarato la società in un comunicato stampa.

Nord Stream AG ha dichiarato di aver introdotto norme complete per il soggiorno a casa per il proprio personale, ma un "numero minimo di persone" è stato mantenuto presso la sede della città svizzera di Zugo e nei centri in Germania e Russia "per garantire che le operazioni continuano".

Secondo il comunicato stampa, la società si impegna a garantire "la consegna sicura dei volumi di gas secondo i contratti".

Il Nord Stream è un sistema a doppio gasdotto di 1223 km che collega la Russia direttamente all'Europa attraverso il Mar Baltico, attraversando le zone economiche esclusive di Russia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Germania, nonché le acque territoriali di Russia, Danimarca e Germania. Il gasdotto può trasportare un totale combinato di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno per le imprese e le famiglie nell'Unione europea per almeno 50 anni.