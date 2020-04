Dombrovskis favorevole agli eurobond, ma anche al Mes

Valdis Dombrovskis apre agli eurobond, l’uomo “sopravvissuto” della Commissione Ue di Juncker, e attuale vicepresidente della Commissione, si dice pronto a facilitare il lavoro che vari Paesi stanno portando avanti per presentare proposte, tra cui la Francia.

Ma la sua apertura agli eurobond, che in realtà è l’apertura di tutta la Commissione Ue, dopo le forzature all’apertura da parte di Spagna e Italia, si rivolge anche al Mes.

Trova logico Dombrovskis “usare il Mes come prossima linea di difesa, perché è già capitalizzato”, ha già fondi a disposizione da prestare. Ma sulle restrizioni che il Mes impone, si dice favorevole a trovare “un compromesso pragmatico” che permetta di attivarlo in questa crisi.

Avverte che però “una qualche forma di condizionalità è legalmente necessaria”, tradotto, dei vincoli ai Paesi bisognerà pur darli.

Salvini sul Mes anche questa mattina si è espresso categorico: è una truffa.

Il Sure

Dombrovskis parla anche del Sure, il programma da 100 miliardi di euro a cui gli Stati potranno accedere per sostenere gli ammortizzatori sociali.

L’idea del Sure è quella di sostenere i lavoratori delle imprese che non possono pagare gli stipendi. Il fondo interverrebbe nel coprire parte dello stipendio, consentendo alle imprese di ripartire e ai lavoratori di essere pagati per il lavoro svolto.

Massima libertà sull’uso dei fondi europei

Infine il vicepresidente della Commissione Ue ricorda che l’Unione ha accordato la più ampia flessibilità nell’uso dei fondi europei: l’uso è possibile anche senza co-finanziamento da parte degli stati e possono essere trasferiti da tra le regioni dello stesso paese.