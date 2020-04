Il petrolio Brent, il titolo di riferimento globale per il greggio, ha chiuso lo 0,3% il 31 marzo, passando a $ 26,37 al barile, scendendo del 48% nel mese e perdendo il 61% nel trimestre.

I prezzi del greggio Brent sono aumentati di oltre il 6% giovedì mattina, mostrano i dati commerciali.

Il prezzo dei futures di giugno per il greggio Brent è cresciuto del 6,02 percento, a $ 26,23 al barile. Il costo dei future di maggio per il greggio WTI è aumentato del 4,87%, a $ 21,30 al barile.

Le preoccupazioni per la rapida diffusione di COVID-19 hanno reso estremamente instabile il mercato petrolifero a marzo. I dati storici hanno mostrato che le perdite mensili e trimestrali erano le maggiori per Brent e WTI.

Inoltre, l'Arabia Saudita ha dichiarato che aumenterà la sua produzione del 30 percento a 12 milioni di barili al giorno entro la fine di aprile, nel tentativo di ottenere quote di mercato da concorrenti russi e statunitensi. Il piano di aumento della produzione del regno è arrivato dopo che Mosca ha rifiutato di prorogare all'inizio di questo mese la sua produzione taglia il patto con Riad sotto l'iniziativa OPEC+.

Commentando gli sviluppi del mercato petrolifero mercoledì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che sa come risolvere la crisi petrolifera se la Russia e l'Arabia Saudita non riuscissero a raggiungere un accordo, ma non ha dato ulteriori dettagli.