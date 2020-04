Von der Leyen ha parlato con Conte: arriva SURE, la 'cassa integrazione' Europea

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen scrive in lingua italiana dal suo account Twitter, della conversazione telefonica avuta con il presidente Giuseppe Conte.

“Ho parlato col Presidente @GiuseppeConteIT dell’iniziativa della @EU_Commission in sostegno alla cassa integrazione, SURE. Un aiuto per salvare il lavoro di molti italiani dalla crisi del #coronavirus. È per il futuro dell’Europa. L’ Unione europea è al vostro fianco.”

Sure, arriva la cassa integrazione europea

Sure è il nome della cassa integrazione europea, o meglio una sorta di assicurazione o riassicurazione per chi perderà il posto di lavoro a causa del fermo delle attività produttive, e a causa del crollo della domanda.

Sure difenderà il lavoro nei Paesi colpiti da Covid-19 attraverso un fondo europeo, che somiglia molto al Kurzarbeit tedesco, cioè un sistema che un decennio fa sostenne con efficacia l’occupazione e le imprese in Germania durante la recessione.

Come funziona Sure

Sure è un sussidio pubblico integrativo al reddito di chi lavora meno o non lavora. Il meccanismo evita il licenziamento e introduce programmi di formazione per i lavoratori inattivi.

Qualcosa di simile al Reddito di cittadinanza, ma esteso anche a chi lavora con salari molto bassi.

La Commissione Ue in campo

La proposta della Commissione Ue serve a superare lo scontro palese che si è generato in Europa, dove sostanzialmente si fronteggiano due correnti di pensiero. Da una parte c’è l’Italia, la Spagna e anche la Francia ed altri, dall’altra i Paesi Bassi, la Germania e altri.

Per superare il blocco venutosi a creare in seno all’Europa, la Commissione Ue prova a inventarsi programmi di aiuto straordinari facendo leva sul suo bilancio.

Il messaggio di Conte

Il premier ha riferito i risultati della telefonata in un post sulla sua pagina Facebook.