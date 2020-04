La disoccupazione nella zona euro a febbraio tocca il minimo da marzo 2008

Questo è il tasso più basso degli ultimi 12 anni, da marzo 2008.

In totale nella comunità europea, questa cifra è rimasta a febbraio allo stesso livello di un mese prima, al 6,5%.

Nel febbraio 2019 la disoccupazione nella zona euro era del 7,8% e nell'UE era del 6,9%.

In termini assoluti, secondo i calcoli di Eurostat, si tratta di 13.984 milioni di disoccupati nell'UE, di cui 12.047 milioni nella zona euro.

Tra i paesi membri dell'UE, il livello più basso di disoccupazione a febbraio è stato registrato nella Repubblica ceca (2%), nei Paesi Bassi e in Polonia (2,9% in entrambi i casi); mentre il livello più alto è stato osservato in Grecia (16,3% a dicembre 2019) e Spagna (13,6%).