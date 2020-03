Il mercato dell'oro deve affrontare il più grande stress test in una pandemia

L'espansione della pandemia di coronavirus sarà un banco di prova non solo per il mercato petrolifero, ma anche per il mercato dell'oro. Ora il metallo deve affrontare sfide che non ha mai incontrato prima.

Le quattro sfide principali sono: crescita della domanda, la chiusura di raffinerie e produttori, problemi di trasporto e infine le preoccupazioni per la dispersione dell'oro.

E sembrano essere difficili da superare.

Domanda

L'oro ha da tempo una reputazione come strumento di investimento molto sicuro durante una crisi. Ciò significa che la domanda aumenterà drasticamente solo se le aziende, le istituzioni finanziarie e gli Stati dichiareranno il fallimento nel peggiore dei casi. In questo modo l'oro offre agli investitori una buona opportunità per convertire le loro attività in lingotti di alto valore.

"Dalla scorsa settimana, maschere per il viso, disinfettanti per le mani, carta igienica e once d'oro hanno qualcosa di nuovo in comune: finiscono quando tutti cercano di acquistarli", ha detto a Bloomberg il direttore commerciale Vincent Tie della società Silver Bullion con sede a Singapore.

La maggior parte delle riserve auree sono conservate in depositi situati a Londra, Svizzera e New York. Il più grande depositario del mondo, dove sono detenuti 497.000 lingotti d'oro, è la Federal Reserve Bank di New York. La Bank of England ha 400.000 lingotti.

Estrazione e raffinazione

Questi centri di deposito dell'oro mantengono legami con i laboratori di raffinazione e con le miniere sparse in tutto il mondo. I primi acquistano minerale d'oro per produrre lingotti o gioielli di varie dimensioni. Questa settimana le tre maggiori raffinerie situate nel Canton Ticino svizzero sono state costrette a chiudere a seguito di un ordine emesso dalle autorità per combattere la pandemia.

Il lavoro viene interrotto anche dopo la chiusura dell'intero settore in Sudafrica. È una pausa senza precedenti negli ultimi 150 anni. Inoltre, l'estrazione di minerale d'oro viene paralizzata in altre miniere dall'Argentina al Canada.

Trasporto

Sta diventando sempre più difficile trasportare l'oro a coloro che lo acquistano perché i voli commerciali vengono solitamente utilizzati per questi scopi.

La maggior parte di questi voli sono già stati cancellati dalle compagnie aeree e quelli che sono ancora in servizio non possono trasportare una così grande quantità di metallo prezioso a bordo di un singolo aereo. Ciò non si verifica a causa del peso dei lingotti, ma per motivi legati all'impossibilità di ottenere le polizze assicurative necessarie per gestire un importo che superi quello che un aeromobile può trasportare.

Quindi, invece di essere inviato in un solo giorno, l'oro russo ad esempio viene ora fornito ad altri paesi in una settimana, ha detto all'agenzia uno dei direttori della banca russa Otkritie, Alexéi Záitsev.

Dispersione

Tutti i fattori sopra menzionati hanno creato una carenza storica di futures sull'oro alla Borsa di New York. Gli investitori di solito acquistano futures per ottenere un'esposizione ai migliori prezzi dei metalli. Pertanto, non devono preoccuparsi degli inconvenienti quotidiani che comporta possedere lingotti fisici.

Se gli investitori detengono futures sull'oro fino alla data di scadenza, possono ricevere il lingotto in un modo specifico: in unità di 100 once o tre kilobar. Se il prezzo dei futures sull'oro aumenta troppo alla Borsa di New York rispetto a quello dello stesso strumento finanziario venduto in altre parti del mondo, le banche continuano a comprare i kilobar sul posto e non nella metropoli americana.

L'interruzione delle catene di approvvigionamento ora mette in dubbio queste operazioni. Il forte aumento del prezzo dei futures rende il metallo venduto a New York più costoso di quello acquistato a Londra. Questo aumento della differenza di prezzo, noto nel mondo come spread, inizia a preoccupare i trader mondiali.