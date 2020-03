Pompeo esorta l'Arabia Saudita a rassicurare mercati finanziari e dell'energia mondiali

In precedenza i mercati petroliferi hanno visto uno shock con un crollo del 30% del prezzo del greggio a causa del mancato accordo tra i paesi OPEC+ e dell'epidemia del coronavirus.

Il segretario di Stato americano Michael Pompeo ha invitato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al Saud a rassicurare i mercati dell'energia e dei mercati finanziari durante la crisi globale del coronavirus, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Morgan Ortagus mercoledì.

"Il segretario Pompeo e il Principe Ereditario si sono concentrati sulla necessità di mantenere la stabilità nei mercati globali dell'energia, nonostante la risposta mondiale", ha dichiarato Ortagus in una lettura della telefonata di martedì tra i due leader.

"Il segretario ha sottolineato che, in qualità di leader del G20 e di un importante leader nel settore dell'energia, l'Arabia Saudita ha una reale opportunità di cogliere l'occasione e rassicurare i mercati globali dell'energia e finanziaria mentre il mondo si trova ad affrontare una grave incertezza economica".

I mercati petroliferi globali sono stati in subbuglio a seguito del fallimento della riunione dell'OPEC+ all'inizio di marzo per giungere a un accordo sui tagli alla produzione. In combinazione con la nuova pandemia di coronavirus, questo ha fatto scendere i prezzi a livelli mai visti da decenni.