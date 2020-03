La recessione del COVID-19 decima i milionari americani

Il numero di milionari americani è diminuito del 4,5% mentre il nuovo coronavirus continua a scuotere l'economia globale, riferisce Bloomberg, citando la società di ricerche di marketing Spectrem Group.

C'erano 11 milioni di famiglie negli Stati Uniti con un patrimonio netto di oltre 1 milione di dollari alla fine del 2019; la loro ricchezza è cresciuta grazie alla corsa ai titoli più lunga nella storia del mercato americano, durata 11 anni e terminata ufficialmente questo mese. Si stima che quel numero sia calato di almeno 500.000 entro venerdì scorso.

Nel frattempo, la pandemia ha cancellato quasi 1,3 trilioni di dollari appartenenti alle 500 persone più ricche del mondo dall'inizio dell'anno, o quasi un quinto del loro patrimonio netto collettivo. Quel numero include $ 433 miliardi dai 180 americani nella lista.

Si ritiene che la crisi abbia avuto effetti particolarmente devastanti su proprietà immobiliari e bancarie, che dipendono in particolare dagli investimenti di individui con un patrimonio netto elevato.

Per quanto riguarda l'1% delle persone più ricche della Terra, per loro non dovrebbe essere un problema recuperare la ricchezza persa in quanto mantengono principalmente i loro soldi in azioni e non in contanti, una ripresa in borsa riporterebbe le cose dove erano prima della pandemia.

Martedì, le azioni statunitensi hanno già ottenuto guadagni storici (senza tener conto del rapporto) sulla notizia di un compromesso del Senato rispetto a un pacchetto di aiuti di emergenza da 2 trilioni di dollari di coronavirus.