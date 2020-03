Media USA prevedono declino della ricchezza degli stati del Golfo per crollo dei prezzi del greggio

La scorsa settimana i futures sul greggio sono scesi di quasi il 30%, subendo le maggiori perdite in quasi tre decenni a causa della perturbazione economica globale causata dal COVID-19 e dall'incapacità dell'OPEC+ di raggiungere un accordo sui tagli alla produzione.

Il continuo calo dei prezzi del petrolio può portare a una "impensabile crisi della bilancia dei pagamenti" e alla fine della decennale politica dell'Arabia Saudita di ancorare il riyal al dollaro USA, David Fickling, economista e collaboratore di Bloomberg.

Dopo il crollo dei prezzi del petrolio di quasi il 30% la scorsa settimana, i principali indici hanno continuato a scendere nel trading di lunedì, con picchi dall'8% al 10$. Al momento della stesura di questo documento, il WTI è scambiato a $ 30,15 al barile, con il Brent a $ 28,29, il paniere OPEC a $ 27,31 e l’Ural a $ 23,25.

Secondo Fickling, i bassi prezzi di produzione in pareggio delle monarchie del Golfo (di appena $ 17 al barile) non danno loro necessariamente un vantaggio rispetto ai concorrenti, data la loro dipendenza da prezzi del greggio di gran lunga più elevati per mantenere i loro budget bilanciati e sostenere il prezzo nelle loro valute agganciate al dollaro.

"Le banche centrali e i fondi sovrani della regione hanno raccolto ingenti somme per far fronte a tale crisi, nonché al rischio a lungo termine di una domanda in calo. Di fronte a prezzi più bassi, tuttavia, questi cuscinetti potrebbero rivelarsi rapidamente inadeguati", avverte l'analista.

In particolare, Fickling sottolinea che i cambiamenti strutturali nelle economie del Golfo negli ultimi anni le hanno rese più vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio. Le attività finanziarie nette detenute dal governo dell'Arabia Saudita, ad esempio, che comprende le riserve della banca centrale più il fondo sovrano meno il debito pubblico, attualmente ammonta a solo lo 0,1% del PIL, in calo rispetto al 50% di mezzo decennio fa, quando un barile costava $100. Questo, osserva il editorialista, significa che il regno "è ora probabile che sarà un debitore netto per il prossimo futuro, anche se i prezzi saliranno di nuovo sopra gli $ 80".