Sulla Borsa di Milano splende il sole, il FTSE MIB segna il +5,99%

Splende il sole sulla Borsa di Milano dove l'indice FTSE MIB è in forte guadagno per la seconda volta consecutiva in questa settimana. Bene anche le Borse europee.

C’è il sole sulla Borsa di Milano in questa mattinata del 24 marzo. Il FTSE MIB segna un incoraggiante +5,99%.

Un dato importante che porta il maggiore listino di Piazza Affari a +10,09% su base settimanale. Naturalmente non c’è moltissimo da esultare, dal momento che in un mese l’indice ha perso il -33,43% e su base annuale la perdita si attesta sul -21,76%.

C’è quindi molto da recuperare ma la crisi economico-sanitaria non è ancora terminata a livello mondiale ed è il caso di seguire molto attentamente le successive evoluzioni.

I piani da seguire da vicino sono uno più contingente e legato allo stop produttivo nelle varie economie mondiali, con uno stop anche diversificato da nazione a nazione, e il post pandemia. Come si muoveranno, infatti, le varie economie nel dopo pandemia? Secondo il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, c’è da attendersi un inasprirsi degli egoismi e della guerra commerciale e non solo tra USA e Cina. In Europa la sospensione del Patto di stabilità non vale solo per l’Italia ma è una decisione della Commissione Europea che va a beneficio dei 27 Stati membri, i quali potrebbero ciascuno mettere in campo politiche economiche non del tutto a favore dei partner europei.

Come vanno le Borse europee?

Le Borse europee sono solari come la Borsa di Milano. L’indice Dax 30 guadagna il 5,85% a Francoforte, mentre alla Borsa di Parigi il CAC 40 segna uno splendido +4,69%. Buona la performance di Londra con l’indice FTSE 100 a +3,79%, dove si riprende un po’ anche il pound.

Ottima la Borsa di Madrid a +5,09% nonostante il focolaio nella capitale spagnola è il più preoccupante della nazione e gli ospedali rischiano il collasso con pazienti sistemati anche per terra nelle corsie.