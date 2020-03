Criptovalute per combattere il coronavirus? Ecco il suggerimento della Camera dei rappresentanti USA

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha pubblicato un documento che propone di utilizzare il dollaro digitale per combattere gli effetti del coronavirus. Si precisa che ciò accelererà il pagamento dei fondi di emergenza diretta ai consumatori che non dispongono di conti bancari, nell'ambito del piano di incentivazione economica.

In precedenza, il segretario al Tesoro Stephen Mnuchin ha affermato che ai contribuenti statunitensi sarebbero stati assegnati $ 1.000 per adulto e $ 500 per bambino per ridurre al minimo l'impatto della pandemia.

"Le grandi banche della Federal Reserve e altri istituti finanziari dovranno fornire portafogli digitali a persone fisiche e autorità fiscali congiunte idonee a pagamenti diretti di emergenza del governo, che sono attualmente in discussione nel disegno di legge per l'assistenza economica", si legge nella proposta.

Nel testo del documento, il termine "dollaro digitale" è definito in due modi. Innanzitutto, si tratta di un saldo espresso in dollari e preso in considerazione nella contabilità digitale. In secondo luogo, si tratta di un'unità elettronica di valore pagabile da un istituto finanziario autorizzato.

All'inizio di febbraio, il servizio della Federal Reserve statunitense ha annunciato che stava lavorando per creare una valuta digitale per la banca centrale. Jerome Powell, il capo del dipartimento, ha dichiarato che non è stata presa alcuna decisione ufficiale per emettere un criptodollaro, è stato innanzitutto necessario comprendere i vantaggi, elaborare molte domande relative alle minacce informatiche e considerare tutte le possibili alternative.