Francia potrebbe nazionalizzare principali aziende - Ministro finanze

Il governo francese è pronto a utilizzare tutte le misure per offrire sostegno alle principali aziende nazionali in crisi a causa delle turbolenze del mercato finanziario, compresa la nazionalizzazione in caso di necessità, ha affermato martedì il ministro delle finanze Bruno Le Maire.

"Non esiterò a utilizzare tutti i mezzi disponibili per proteggere le grandi aziende francesi", ha detto Le Maire in una teleconferenza con i giornalisti, come citato da Reuters.

"Ciò può essere fatto mediante la ricapitalizzazione, attraverso una quota di partecipazione, se necessario posso anche usare il termine nazionalizzazione", ha aggiunto Le Maire, come citato dall'agenzia.

La Francia ha anche promesso un pacchetto di misure del valore di circa 45 miliardi di euro per aiutare le aziende e i dipendenti a resistere alla tempesta legata alla pandemia, ha affermato il ministro, come riportato dal Financial Times. Questo pacchetto includerebbe pagamenti a lavoratori temporaneamente licenziati e bollette fiscali e previdenziali rinviate. Le misure di aiuto comprendono anche 300 miliardi di euro di garanzie statali per prestiti bancari alle imprese e 1 milione di euro di tali garanzie da parte di istituzioni europee, ha affermato Le Maire, come citato nel documento.

La Francia ha il settimo numero più alto di casi confermati di Covid-19 dopo Cina, Italia, Iran, Spagna, Corea del Sud e Germania.

Lunedì sera, il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato alla nazione dell'epidemia di coronavirus e ha ordinato un blocco più rigoroso in tutto il paese per fermare la diffusione del virus mortale.