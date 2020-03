Gualtieri, l’Eurogruppo ha sospeso il Mes: priorità nuovo coronavirus

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri spiega i motivi per cui l'Eurogruppo di ieri ha sospeso il Mes che non è stato finalizzato. L'urgenza in Europa ora è il nuovo coronavirus.

L’Eurogruppo rinuncia alla finalizzazione del Mes per causa di forza maggiore. In uno scenario in cui la priorità è la lotta al subdolo nuovo coronavirus, “era prevedibile” che si mettesse da parte la questione, dice il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri durante una diretta Facebook in cui ha spiegato le misure economiche introdotte dal decreto ‘Cura Italia’ e appunto quanto deciso all’Eurogruppo riunitosi in videoconferenza.

Tolta la finalizzazione del Mes, “perché era evidente che dovevamo concentrarci sul coronavirus” ha detto il ministro.

Non avevo un mandato a concludere

Gualtieri all’Eurogruppo aveva precisato che non aveva un mandato dal Parlamento italiano per finalizzare il Mes, perché non c’è stato il tempo di consultarlo quindi lui non avrebbe potuto firmarlo in assenza della approvazione del Parlamento.

“Quindi un po' perché avevamo tutti la priorità a concentrarci sul coronavirus, un po' perché ho detto che non avevo il mandato, è stato affrontato in modo molto rapido” il tema del Mes.

Ma il Mes resta, è solo in stand by, a ricordarlo è il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno, il quale ricorda che non appena “la crisi si sarà alleviata” si finalizzerà.

La reazione di Giorgia Meloni

Nonostante Gualtieri abbia spiegato che il motivo per cui il Mes non sia stato finalizzato è la crisi ingenerata dal nuovo coronavirus, la leader di fratelli d’Italia Giorgia Meloni attribuisce al suo partito il rinvio del Mes.

“Vittoria di Fratelli d'Italia. L'Eurogruppo rinvia la discussione sul MES ma la battaglia continua e noi non abbasseremo la guardia. Ora l'Europa spenda ogni sua energia e risorsa per affrontare l'emergenza #coronavirus”.