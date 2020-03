Coronavirus: si diffonde la campagna #mangioitaliano, ma Coldiretti denuncia speculazioni sul latte

In questo momento di difficoltà, esiste chi cerca di speculare su beni di prima necessità come il latte, facendo richieste insostenibili di riduzione del prezzo pagato agli allevatori in una situazione in cui i supermercati vengono presi d'assalto e gli allevatori non fermano la produzione di latte per garantire i rifornimenti.

"Con i cittadini in fila proprio per acquistare gli alimenti base della dieta, il pretesto della chiusura di bar e ristoranti per disdire al ribasso unilateralmente i contratti è inaccettabile in un momento in cui il Paese ha bisogno del latte italiano. Un ricatto per lucrare sulle difficoltà proprio nel momento in cui si moltiplicano le adesioni alla mobilitazione #MangioItaliano” per invitare alla responsabilità e a sostenere la produzione nazionale privilegiando negli approvvigionamenti delle industrie e della distribuzione commerciale il Made in Italy, preferendo le mozzarelle con il latte italiano al posto di quelle ottenute da cagliate straniere. Occorre evitare che i comportamenti scorretti di pochi compromettono il lavoro della maggiorana degli operatori della filiera", afferma in un comunicato Coldiretti.

La Coldiretti, denunciando tale comportamento, ha già avvertito il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova per monitorare gli attacchi contro le stalle attivando una casella di posta per raccogliere informazioni e segnalazioni sulla base delle quali agire a livello giudiziario.

#coronavirus, #Coldiretti denuncia speculazioni sul latte: attivando una casella di posta elettronica per denunciare i profittatori — Coldiretti (@coldiretti) March 13, 2020

​"Una manovra vergognosa di chi, violando anche il principio base della solidarietà nazionale nei momenti di crisi, tenta di riempirsi le tasche approfittando delle difficoltà del Paese. Non lo permetteremo [...]" afferma Ettore Prandini, Presidente della Coldiretti.

"Il nostro ufficio legale ha già predisposto le diffide verso le aziende di trasformazione e distribuzione che, violando i contratti in essere sul prezzo del latte, lasciano il prodotto a terra senza ritirarlo, salvo poi provare a speculare proponendo prezzi dimezzati", annuncia Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania.