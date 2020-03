Prezzo del greggio risale del 7%, ma la borsa di Mosca crolla del 10%

I prezzi del greggio sono crollati di oltre il 30% lunedì, toccando il loro minimo dalla Guerra del Golfo del 1991, dopo che i paesi dell’OPEC+ non sono riusciti ad accordarsi per introdurre nuovi tagli alla produzione la scorsa settimana. Oggi la borsa di Mosca ha aperto in ribasso del 10%.

I future sul greggio Brent hanno guadagnato $ 2,51, ovvero il 7,3%, raggiungendo i $ 36,87 al barile martedì, mentre il greggio US West Texas Intermediate (WTI) è salito di $ 2,15, ovvero del 6,9%, a $ 33,28 al barile.

L'indice di cambio di Mosca è sceso del 10%, mentre l'indice del sistema commerciale russo ha perso martedì il 12,6% a seguito del più grande crollo dei prezzi del petrolio in quasi tre decenni. Nel frattempo, le quotazioni delle principali società e banche russe stanno diminuendo.

Ciò è avvenuto dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nuovi stimoli economici lunedì, tra cui riduzioni delle imposte sugli stipendi e prestiti alle piccole imprese.

In precedenza, le azioni statunitensi hanno perso oltre il 7% del loro valore lunedì, con l'indice Dow Jones Industrial Average da solo in calo di oltre 2.000 punti, il peggior calo di un giorno dal 2008, dopo uno storico crollo del prezzo del petrolio e una vendita alimentata dal panico nei mercati provocata dalle paure per l’epidemia di coronavirus (COVID-19).

L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), non è riuscita a concordare ulteriori tagli della produzione per mitigare la riduzione della domanda a causa della crisi del coronavirus.

L'OPEC ha concordato dei patti per il taglio della produzione dal 2016 con un gruppo di paesi non membri guidati dalla Russia. L'alleanza più ampia, nota come OPEC +, si è incontrata a Vienna venerdì per discutere dei tagli alla produzione. Dopo i colloqui, l'OPEC + ha rilasciato una dichiarazione dicendo che avrebbe continuato le consultazioni per stabilizzare il mercato petrolifero, senza menzionare ulteriori tagli.